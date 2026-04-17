Больше 500 тысяч правонарушений выявлено на псковских дорогах за год с помощью видеокамер

Больше 500 тысяч правонарушений выявлено на дорогах Псковской области в 2025 году средствами фотовидеофиксации, сумма штрафов составила 0,52 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров 17 апреля в эфире ПЛН FM.

В 2025 году сотрудники центра вынесли 577 729 постановлений об административных правонарушениях. 89% из них связаны с нарушениями скорости (515 999 постановлений). Еще 7% приходится на неиспользование ремней безопасности (38 216), 1,5% за нарушения на перекрестках (8474 постановления).

Общая сумма наложенных штрафов составила 521 млн 334 тысячи 650 рублей. Взыскано 386 млн 851 тысяча 150 рублей.

В первом квартале 2026 года вынесено 70 389 постановлений об административных правонарушениях. Это на 10% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Юрий Федоров отметил, что в начале 2025 года число комплексов фотовидеофиксации на дороге временно уменьшилось в связи с истечением срока аренды, но к концу первого квартала были заключены новые договоры.

С начала года 60 665 постановлений (86%) вынесены за превышение скорости, 2801 за неиспользование ремней безопасности (4%).