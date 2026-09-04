Семь автомобилей в подарок

В Псковском областном суде 8 сентября начнется рассмотрение дела, которое может стать прецедентом в борьбе с так называемым «потребительским терроризмом». Петербургский дилер, продавший автомобиль за полтора миллиона рублей, проиграл суд первой инстанции, который обязал его выплатить покупателю из Пскова сумму, превышающую стоимость машины в семь раз. Продавец называет ситуацию абсурдной и надеется, что суд апелляционной инстанции пересмотрит дело и вынесет справедливое решение. Подробности узнала Псковская Лента Новостей.

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История вопроса: от трех точек до 23 миллионов

Фабула дела выглядит как сюжет для юридического анекдота. Покупатель приобрел новый автомобиль за 1,6 миллиона рублей. За первые два с лишним года эксплуатации машина побывала в четырех ДТП, за последующие три года пробег вырос с 35 до почти 110 тысяч километров, автомобиль неоднократно ремонтировался. Однако, поводом для обращения в суд послужило обнаружение нескольких точек вспучивания краски в районе замка багажника после покраски на псковском СТО и ржавчина от сколов на правой передней двери.

«Человек открывает крышку багажника, а там точки у замка. Краска чуть-чуть вспучилась. И говорит: "Ой, так мне же продали некачественный автомобиль!"» - описывает ситуацию представитель дилера.

Истец отказался от предложения дилера перекрасить элементы и потребовал расторжения договора и огромной компенсации. В ходе разбирательства были проведены три экспертизы. Первые две подтвердили, что все повреждения ЛКП автомобиля носят эксплуатационный характер - это обычные сколы от камней и абразива. Но третья экспертиза, назначенная после смены судьи, сделала вывод: дефекты являются «конструктивными», то есть производственными. Эксперт постановил, что производитель не предусмотрел достаточной защиты кузова, следовательно, проблема заложена в конструкции автомобиля.

«Таких автомобилей выпущено сотни тысяч по всему миру, - возмущается представитель дилера. - И вдруг наш эксперт из Твери, не ознакомившись ни с конструкторской документацией изготовителя, не проведя никаких тестов и испытаний автомобиля, делает в своем заключении безапелляционный вывод о том, что в автомобиле имеется конструктивный недостаток. И суд соглашается с ним. Абсурдная ситуация».

На основании этого заключения суд взыскал с продавца колоссальную сумму. Помимо стоимости самого автомобиля, в нее вошли: компенсация разницы в цене «тогда» и сейчас»- 1,3 млн рублей, неустойка за нарушение срока возврата денег - 10 миллионов рублей, штраф 50% от присужденной суммы - порядка 7 миллионов, пени за каждый день задержки присужденной выплаты в размере 1% от цены товара за каждый день просрочки (на сегодня это свыше 4 млн рублей) и совсем небольшая по сравнению с остальными суммами компенсация морального вреда - 20 тысяч рублей. Итого: больше 23 млн рублей.

«Представьте: купил автомобиль, почти пять лет на нем отъездил, увидел чуть-чуть ржавчины и пришел в суд. И суд говорит: “Да, твои права таким образом сильно нарушены, что я взыскиваю стоимость семи автомобилей. Тогда это будет справедливо!“» - пытается иронизировать собеседник.

Охота за миллионами

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После апелляции и возвращения дела в городской суд дилер предпринял попытку решить вопрос миром. Автомобиль, несмотря на экспертизы, исправен, активно эксплуатируется покупателем и не имеет проблем с функциональностью. Продавец предложил покупателю 6 миллионов рублей.

«Мы готовы решить спор миром. Предлагали шесть миллионов: три миллиона - стоимость нового авто, три - компенсация всех издержек, - рассказывает представитель дилера. - Покупатель сказала: "Нет, не готова. Столько сил потратила, адвоката оплачивала, хочу получить минимум 20 миллионов"».

При этом сама покупательница до подачи иска пыталась продать проблемный автомобиль на одной из площадок объявлений за 2 миллиона 100 тысяч рублей, но, не найдя покупателя, обратилась в суд, сменив тактику с продажи машины на получение многомиллионной компенсации и возврат старого авто.

С 1 января текущего года вступили в силу поправки в закон «О защите прав потребителей», ограничивающие размер неустойки и штрафов стоимостью товара. Обратной силы он не имеет, но представитель дилера надеется, что областной суд примет во внимание рекомендации Верховного суда.

«Однако еще до принятия этого закона Верховный суд указал нижестоящим судам на необходимость соблюдения принципа соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства», - напомнил наш собеседник. По его словам, штрафные санкции не должны превращаться в инструмент неосновательного обогащения. Неустойка в 1% от стоимости товара за каждый день просрочки, предусмотренная Законом «О защите прав потребителей», призвана стимулировать продавца к исполнению обязательств, а не разорять его.

Рассмотрение апелляции в областном суде назначено на 8 сентября. Продавец и дистрибьютор (официальный импортер, чьи интересы затронуты выводом о «конструктивном недостатке») подали жалобы. Они требуют отменить решение городского суда и рассмотреть дело по правилам первой инстанции. Это возможно, если апелляция обнаружит грубые процессуальные нарушения.

«Мы просим апелляционный суд отменить это решение, в том числе и по процессуальным основаниям, а также перейти к рассмотрению дела по первой инстанции. То есть отменить решение и пересмотреть его заново. Будем просить проведения еще одной экспертизы», - отмечает представитель дилера.

Ответчик надеется на справедливое решение суда, а именно, как минимум, на изменение суммы взыскания, так как она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Поэтому готов возместить покупателю его материальные и моральные потери, но не дарить за один якобы некачественный автомобиль семь новых таких же авто.