Невельский суд аннулировал водительское удостоверение мужчины из-за диагноза

Невельский районный суд рассмотрел административное дело по иску прокурора о прекращении действия права на управление транспортными средствами и установил, что водительское удостоверение было выдано человеку, у которого есть медицинские противопоказания для вождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что административному ответчику выдали водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В», «В1», «С», «С1», «М», действующее до 12 августа 2027 года. Согласно сведениям филиала «Пустошкинский» Невельской межрайонной больницы, ответчик состоит на учете у врача с диагнозом, который является противопоказанием к управлению транспортными средствами.

По результатам рассмотрения административного дела исковые требования удовлетворены, действие права на управление транспортными средствами административного ответчика по данному водительскому удостоверению прекращено.