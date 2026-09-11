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Водитель «Лифана» подбила мотоцикл на перекрестке в Пскове. ФОТО

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Водитель «Лифана» подбила мотоцикл на перекрестке в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 сентября в 15.20 на улице Леона Поземского у дома 115.

Женщина 1973 года рождения за рулем автомашины «Лифан» при повороте налево на регулируемом перекрестке по зеленый сигнал не уступила дорогу транспортному средству «Рейсер» под управлением мужчины 1981 года рождения. Мотоциклист двигался со встречного направления прямо.

Пострадавших в столкновении нет.

Транспортные средства получили технические повреждения.

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