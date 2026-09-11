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Любитель тонировки получил 10 суток ареста в Пскове за игнорирование требований полиции

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Любитель незаконной тонировки, не выполнив законное требование сотрудника полиции о приведении передних стекол автомобиля в нормативное состояние, получил 10 суток ареста. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Судья установил, что в июле 2026 года мужчина был привлечен к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем «Мерседес Бенц ML350», на котором светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол составила менее 70 процентов. Инспектор ДПС потребовал удалить тонировку с передних стекол и впредь ее не наносить.

Между тем, удалив тонировочную пленку с ветрового стекла, мужчина вечером 28 августа на улице Крестки города Пскова продолжил управлять автомобилем с нанесенной на передние боковые стекла тонировкой, тем самым допустив неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

С учетом обстоятельств правонарушения, личности виновного, ранее неоднократно привлекаемого к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, в том числе за систематическое управление автомобилем с тонировкой передних стекол, суд назначил псковичу административное наказание в виде ареста на срок 10 суток, полагая, что более мягкий вид административного наказания не возымеет должного эффекта.

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