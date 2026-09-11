«На пятой передаче»: Регистрация автомобиля в 2026 году

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - «Регистрация автомобиля в 2026 году». Гость студии - заместитель начальника МРЭО управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, начальник регистрационного отделения Илья Алексеев.

По каким причинам чаще всего отказывают в регистрации транспорта? Что надо проверить покупателю перед заключением договора купли-продажи? Как зарегистрировать автомобиль полученный в наследство? Об этом и многом другом в пятницу, 11 сентября, в 12.35.