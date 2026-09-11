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Завершился капремонт моста через реку Щепец на дороге Изборск – Палкино – Остров

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Капремонт моста через реку Щепец в Псковской области завершен. Работы велись на 47-м километре трассы Старый Изборск – Палкино – Остров в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Подрядная организация ООО «Строительная компания «Балтийский берег» выполнила капитальный ремонт сооружения в полном объеме. В ходе капремонта специалисты выполнили целый комплекс работ. Подрядчик полностью обновил конструкцию сооружения, которая включала в себя монтаж балок пролетного строения, дорожную одежду мостового полотна, перильное и барьерное ограждения. 

Специалисты выполнили работы по устройству современной системы водоотвода и очистных сооружений, укрепили откосы насыпи и водоотводных канав. Также устроены наружное освещение и тротуары на всем протяжении участка капитального ремонта. Для безопасности дорожного движения нанесена разметка.

34-метровый мост теперь полностью соответствует всем требованиям безопасности и готов к эксплуатации, резюмировали в министерстве. 

Дорога Старый Изборск – Палкино – Остров, на которой расположен мост, ведёт к районному центру — городу Острову. Также обновлённое сооружение обеспечивает надёжную транспортную доступность к деревне Рубилово, где находится школа. Отремонтированный мост создаст более комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного движения, заключили в министерстве. 

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