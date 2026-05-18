Водитель пострадал в ДТП с двумя заборами в Великих Луках

Водитель пострадал в дорожно-транспортном происшествии с двумя заборами в Великих Луках 18 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по городу.

Установлено, что в 9.30 водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем SsangYong, не справился с управлением и совершил наезд на придорожное ограждение в виде забора с последующим выездом на тротуар и столкновением с забором частного дома.

Водителю потребовалась медицинская помощь. Он был трезв. Материал находится на проверке в Госавтоинспекции.