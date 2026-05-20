 
АвтоМир

Китайские автобренды не должны конкурировать с АвтоВАЗом — Мантуров

Китайские автопроизводители, выходящие на российский авторынок, не должны напрямую конкурировать с АвтоВАЗом, заявил первый вице-премьер страны Денис Мантуров, назвав это одним из условий России.

По словам Мантурова, автобренды из КНР могут присутствовать на российском рынке в тех сегментах, где их продукция не будет пересекаться с автомобилями Lada. Вице-премьер отметил, что россияне были бы заинтересованы, например, в приобретении электрического или гибридного автомобиля того класса, который востребован, но продукция АвтоВАЗа в нём отсутствует.

«Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», — цитируют «Вести» слова Дениса Мантурова. Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне заявлял РИА Новости, что промышленная кооперация с Китаем развивается высокими темпами, в том числе в области локализации производства автомобилей из КНР.

Последним примером такой кооперации стало сотрудничество Changan и калининградского «Автотора». Сегодня стало известно, что Changan планирует локализацию всей перспективной линейки моделей, ради чего закрепил за собой сразу три производственные линии совокупной мощностью 120 тысяч машин в год.

