На пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ввели однополосное движение до 10 июня

На пересечении улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой Дивизии ввели однополосное движение с сегодняшнего дня, 20 мая, по 10 июня из-за дорожных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Схема изменения движения предоставлена администрацией города Пскова

Ограничения ввели в связи с проведением дорожных работ. Движение по одной полосе в каждом направлении будет ограничиваться с 09:00 до 19:00.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», — комментируют в администрации города.