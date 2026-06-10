Расписание автобусов «Псковпассажиравтотранса» изменится с 11 по 14 июня

АО «Псковпассажиравтотранс» опубликовало график работы общественного транспорта в период с 11 по 14 июня.

Городские перевозки

Движение автобусов в период с 12 по 14 июня будет осуществляться по расписаниям выходного дня.

Садоводческие товарищества

12 июня автобусы будут ездить по расписаниям субботнего дня.

13 июня движение автобусов на садоводческие товарищества осуществляться не будет.

14 июня автобусы поедут по расписаниям воскресного дня.

Пригородные перевозки

По Псковскому району

11 июня движение автобусов будет осуществляться по расписаниям пятницы, за исключением маршрутов №126 «Рокоссовского-Старый Изборск», №106 «Старый Изборск-Лавры», движение по которым закрыто.

12 июня автобусы будут ездить по расписаниям субботнего дня. Также будет осуществляться движение по маршрутам №126 «Рокоссовского-Старый Изборск», №106 «Старый Изборск-Лавры».

13 июня автобусы поедут по расписаниям субботнего дня, за исключением маршрутов №105 «Псков-Назимово-Хрячова Гора», №213 «Псков-Гверздонь ч/з Верхолино» и №214 «Псков-Гверздонь ч/з Середку», движение по которым закрыто.

14 июня движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресного дня.

По Палкинскому району

11 июня автобусы будут ездить по расписаниям пятницы;

12 июня движение автобусов будет осуществляться по расписаниям субботы;

13 июня автобусы поедут только по маршруту № 107 «Псков-Палкино» и 107 «Псков-Палкино» (экспресс) по расписанию субботы;

14 июня движение автобусов будет осуществляться по расписаниям воскресенья.

Междугородние перевозки

По маршрутам № 509 «Псков-Великие Луки через Новоржев», № 675 «Псков-Дно» движение будет осуществляться ежедневно.

Движение автобуса по маршруту № 529 «Псков-Себеж» планируется 11 июня (12 июня – закрыто) и 14 июня.

Движение автобуса по маршруту № 511 «Псков – Хредино» до д. Павы - 11 июня (по пятнице), 14 июня (воскресенье). 12 июня – не осуществляется.

По маршруту № 515 «Псков – Подсевы – Верхний Мост – Деменино» движение будет организовано 12 июня по субботе и 14 июня (воскресенье). 13 июня – не осуществляется.

По маршруту № 516 «Псков – Самолва» движение будет организовано 11 июня - по пятнице, 14 июня – по воскресенью: 12 июня – закрыто.

По маршруту № 522 «Псков – Навережье» движение осуществляться не будет.