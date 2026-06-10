На улице Угольной в Великих Луках начался ямочный ремонт дорожного покрытия, сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

«Понимаю, что многие жители ждут капитального ремонта этой дороги. Безусловно, именно капитальное обновление позволило бы комплексно решить существующие проблемы. Однако сегодня работы выполняются исходя из имеющихся возможностей и в рамках текущего содержания улично-дорожной сети», - сказала Юлия Ярышкина.

Ямочный ремонт проводится по обращениям граждан, а также по результатам обследований состояния дорожного покрытия. Такие работы позволяют повысить безопасность дорожного движения и устранить наиболее проблемные участки.

«Благодарю жителей за активную гражданскую позицию и своевременные обращения. Именно обратная связь помогает определять участки, требующие первоочередного внимания. Работы будут продолжены по мере необходимости и в соответствии с планом дорожного обслуживания», - заключила депутат.