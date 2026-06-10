На улице Угольной в Великих Луках начался ямочный ремонт дорожного покрытия, сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»
Ямочный ремонт проводится по обращениям граждан, а также по результатам обследований состояния дорожного покрытия. Такие работы позволяют повысить безопасность дорожного движения и устранить наиболее проблемные участки.
«Благодарю жителей за активную гражданскую позицию и своевременные обращения. Именно обратная связь помогает определять участки, требующие первоочередного внимания. Работы будут продолжены по мере необходимости и в соответствии с планом дорожного обслуживания», - заключила депутат.