В Пушкинских Горах начали ремонт тротуара на улице Новоржевской

Подрядчик приступил к ремонту тротуара на улице Новоржевской в поселке Пушкинские Горы. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Работы проводятся в рамках исполнения обязательств по проведению работ на Пушкиногорском шоссе.

Ранее сообщалось, что активисты территориальных общественных самоуправлений Пушкиногорского округа привлекли почти 1 млн 200 тысяч рублей на благоустройство одного двора и приобрели новое тренажерное оборудование для жителей еще двух деревень.