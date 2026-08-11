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В Пушкинских Горах начали ремонт тротуара на улице Новоржевской

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Подрядчик приступил к ремонту тротуара на улице Новоржевской в поселке Пушкинские Горы. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Работы проводятся в рамках исполнения обязательств по проведению работ на Пушкиногорском шоссе.

 

Ранее сообщалось, что активисты территориальных общественных самоуправлений Пушкиногорского округа привлекли почти 1 млн 200 тысяч рублей на благоустройство одного двора и приобрели новое тренажерное оборудование для жителей еще двух деревень. 

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Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

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