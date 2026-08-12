 
АвтоМир

«Псковпассажиравтотранс» откроет направление до Петербурга с 24 августа

0

АО «Псковпассажиравтотранс» открывает направление Псков – Санкт-Петербург автобусным маршрутом с 24 августа. Как сообщили в организации, новый маршрут Псков – Санкт-Петербург будет осуществляться ежедневно на автобусах повышенной вместимости.

Отправление из Пскова в Санкт-Петербург - от улицы Рокоссовского с площадки стоянки с понедельника по субботу в 6:00, а в воскресенье в 11:30.

Отправление из Санкт-Петербурга в Псков будет происходить от площади Победы, дом 1 у гостиницы «Космос» ежедневно в 19:00.

По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт «Пулково».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026