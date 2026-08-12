«Псковпассажиравтотранс» откроет направление до Петербурга с 24 августа

АО «Псковпассажиравтотранс» открывает направление Псков – Санкт-Петербург автобусным маршрутом с 24 августа. Как сообщили в организации, новый маршрут Псков – Санкт-Петербург будет осуществляться ежедневно на автобусах повышенной вместимости.

Отправление из Пскова в Санкт-Петербург - от улицы Рокоссовского с площадки стоянки с понедельника по субботу в 6:00, а в воскресенье в 11:30.

Отправление из Санкт-Петербурга в Псков будет происходить от площади Победы, дом 1 у гостиницы «Космос» ежедневно в 19:00.

По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт «Пулково».