ДТП на круговом перекрестке в Пскове произошло при попытке объезда грузовика, закрывающего обзор. Камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Инженерной и Труда 11 августа в 18.17.

Двигавшийся с Инженерной водитель «Шкоды» решил объехать по правой полосе стоящий перед «кольцом» грузовик и совершил столкновение с «Шевроле», водитель которого съезжал в сторону посёлка Силово-Медведово.

На момент публикации участники ДТП ожидают сотрудников полиции.