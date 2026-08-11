«Скорая» перед ДТП на дамбе двигалась на красный сигнал светофора с включенными маячками. ВИДЕО

Момент столкновения «Скорой» с легковой автомашиной в Пскове на дамбе попал на видео. Камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала дорожно-транспортное происшествие 11 августа в 17.15.

«Скорая» с включенными проблесковыми маячками двигалась по улице Юбилейной со стороны дома офицеров к мосту 50-летия Октября. На перекресток с Красноармейской набережной въехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с седаном Kaiyi E5, который двигался на разрешающий сигнал светофора с Красноармейской набережной со стороны улицы Полковой.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Все подробности происшествия уточняются.

Медицинский спецтранспорт не в первый раз попадает в ДТП на этом перекрестке.

18 мая 2025 года на регулируемом перекрестке у дома №23 по Красноармейской набережной. с Юбилейной столкнулись УАЗ (скорая) под управлением мужчины 1973 года рождения и Renault Megan под управлением женщины 1975 года рождения. В «скорой» находились пассажиры - фельдшер и два новорожденных ребенка, с ними был отец. Спецтранспорт направлялся в перинатальный центр.