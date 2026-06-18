Трехмесячный ребенок и женщина пострадали при столкновении «Ситроена» и «Шкоды» в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июня в 10.20 на улице Леона Поземского у дома №91.

Мужчина 1992 года рождения за рулем «Ситроен С4» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу приближающейся справа автомашине «Шкода Октавия» под управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате столкновения травмы получили пассажиры «Ситроена» - мальчик 2026 года рождения и женщина 1999 года рождения. После осмотра в медицинском учреждении отпущены.

Сообщается, что трехмесячный ребенок находился в удерживающем устройстве, был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель «Ситроена» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (штраф 1000 рублей).