Реверсивное движение введут на участке трассы А-122 в Псковской области до 1 октября

С 19 июня по 1 октября на участке федеральной автомобильной дороги А-122 в Псковской области будет введено реверсивное движение, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На участке с 574-го по 590 километр федеральной трассы А-122 автомобильной дороги А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в Псковской области будет ограничена пропускная способность.

На указанном участке автомобильной дороги будет поэтапно вводиться реверсивное движение. Проезд транспорта в обоих направлениях будет регулироваться светофорами. Максимально допустимая скорость движения составит не более 40 км/ч.

Данную меру вводят в связи с производством ремонтных работ, которые будут выполняться ежедневно с 8:00 до 20:00 (по местному времени).

«ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков», - отметили в учреждении.

Ремонт автомобильной дороги А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель начался в июле 2025 года. Подрядная организация завершит весь комплекс работ к октябрю 2027 года. В рамках ремонта автомобильной дороги будет осуществлена замена водопропускных труб, установка новых и замена старых автопавильонов на остановках общественного транспорта и уложено более 180 000 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия.