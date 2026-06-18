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Ремонт асфальта на ж/д переезде на улицах Советской Армии и 128-й Стрелковой дивизии в Пскове планируют провести до конца июня

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Октябрьская железная дорога планирует ремонт покрытия у железнодорожного переезда на стыке улиц Советской Армии и 128-й Стрелковой дивизии в Пскове, ответили на обращение жителя Пскова в ОАО «РЖД». Об этом сообщил «Псков. За рулем» в Telegram-канале.

Скриншот: «Псков. За рулем» / Telegram

Житель города Пскова обратился в ОАО «РЖД»: «Помогите нашей беде! Отремонтируйте пожалуйста подъездные пути на ж/д переезде на стыке ул. Советской Армии и 128-ой Стрелковой дивизии в г. Пскове. Уже много лет никто не может решить эту проблему. Все Ваши ремонты держаться максимум три месяца, и после этого в тех же местах опять огромные ямы. Водители вынуждены проезжать этот переезд на первой передаче. Из-за этого в обе стороны собираются колоссальные пробки. Администрация города давно расписалась в своём бессилии. Просим всем городом принять незамедлительные меры. На мой взгляд, эту проблему для всего нашего города можно решить за одну ночь. Тем более, что тут рядом за забором дорожно-строительное предприятие. А мы стоим в этих пробках часами!»

Представители организации ответили: «Работы по выполнению ремонта проезжей части железнодорожного переезда с применением асфальтобетонной смеси запланированы в срок до 30 июня 2026 года».

 

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