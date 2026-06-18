«Паркон» против парковки «елочкой»: «Кто не спрятался, я не виноват»

Июньское заседание комиссии по безопасности дорожного движения Пскова сюрпризов не предполагало. В повестке значилось всего 8 вопросов. Слегка интригующе выглядели пункты об изменении схемы движения и корректировка работы светофоров на перекрестках Рижский проспект – Рокоссовского и Коммунальная – Рокоссовского. Но они кочуют из повестки в повестку по разным причинам, и ничего радикального пока не ожидается. Остальные пункты обсуждения выглядели пресно и обыденно.

Неожиданно интересным оказалось обсуждение темы не из повестки – грядущие штрафы за парковку «елочкой» у поликлиник на Кузнецкой. Стороны обменялись мнениями. Но, похоже, переубедить друг друга не удалось, и каждый остался при своем.

Немного «накипело» у депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова. Он активно сыпал любопытными репликами по разным «дорожным» темам. Недоумевал, почему из одного заседания в другое обсуждается одно и то же, но нет предложений о развитии велодорожек. Предлагал вместо корректировок светофоров построить, наконец, первый в городе подземный пешеходный переход. Возмущался по поводу свободного передвижения по городу автомашины на украинских номерах.

По каждому из высказываний участники комиссии озвучили свои возражения. Опасения по поводу украинских госномеров на «Рено» никто не разделил. Глава Пскова Борис Елкин заметил, что жители ЛНР и ДНР и других «новых территорий» не обязаны перерегистрировать свои автомобили. «Я вам скажу, - выступил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. - У нас ездят из Великобритании, Германии, Финляндии, Швеции. Кто у нас только не ездит. Но как не останавливаешь, все граждане России».

Хорошо информированный о состоянии дел в сфере технических средств организации движения депутат городской Думы Юрий Бурлин заявил, что в других городах подземные пешеходные переходы очень плохо работают: «Людей туда не загнать», «очень высоки эксплуатационные расходы», и это мера для больших городов, где от них тоже постепенно отказываются.

Наконец, когда все собрались расходиться, присутствующий в зале корреспондент ГТРК «Псков» удивилась, почему не рассматривается «ограничение» парковки «елочкой» возле поликлиники на Кузнецкой.

Строго говоря, этот вопрос и не должен был рассматриваться. Никаких новых запретов не вводилось и не планируется. Псковская Госавтоинспекция намерена добиться соблюдения Правил дорожного движения. Парковка на одностороннем участке Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта разрешена с правой стороны. Если нет таблички «Способ постановки транспортного средства на стоянку», автомобиль размещается параллельно краю проезжей части. А новые дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут установлены на левой стороне дороги с односторонним движением по решению межведомственной рабочей группы от 20 мая. Они дублируют действующий очень давно запрет далее по ходу улицы в сторону Октябрьского проспекта. «Паркон» решено запустить на Кузнецкую в связи с нередкими случаями ДТП при движении задним ходом

Денис Иванов принялся старательно убеждать комиссию в необходимости оставить все, как есть. В частности, депутат заявил, что соседняя улица Спортивная забита транспортом, и предложил организовать парковку на территории внутри поликлиники возле «Лофта» - по примеру областной больницы на улице Горького. Ему ответили, что это не положено по мерам антитеррористической защищенности.

Оппонировать депутату взялся начальник отдела Госавтоинспекции Пскова Владимир Папорт: «Почему мы пытаемся преподнести, что город для машин? С какого перепуга? У нас город для пешеходов, и вот этот вечный конфликт водителей и пешеходов. Зачем мы опять начинаем сталкивать их лбами? Если вы приехали в социальное учреждение, высадили маму с ребенком, пускай идут в социальное учреждение. Вы строите непонятную проблему из-за ничего. Либо мы делаем безопасное движение, либо проще, давайте закроем улицу Кузнецкую. Сделаем маленький Арбат, как улицу Пушкина, пускай все будут ходить пешком в социальное учреждение. Понятно, это глупость. Я все прекрасно понимаю. Давайте искать разумную середину, чтобы это было безопасно и только во вторую очередь удобно».

По словам Дениса Иванова, парковка у поликлиники сокращается в два раза.

«У нас медицинские учреждения в свободном порядке или по записи все же принимаются? Я вам могу сказать: по записи», - урезонивал Владимир Папорт.

«Давайте елочкой всю Некрасова сделаем, чтобы больше машин припарковалось», - довел до абсурда возражения депутата Борис Елкин.

Участники обсуждения убеждали Дениса Иванова, что поликлинику «не трогают». Просто упорядочивается парковка автомашин. Борис Елкин заявил, что каждое утро проезжает по Спортивной, и там «все в порядке» – места хватает. Вспомнили похожий пример. Несколько лет назад на Коммунальной от Печорской и далее в сторону «ямы» припаркованные «елочкой» занимали целую полосу. Сравнили с подвозом учеников к школам, где каждый хочет привезти ребенка к самым дверям, а еще лучше – непосредственно в класс.

Денис Иванов не поверил, что при параллельной парковке количество ДТП уменьшится и что работа с «елочкой» что-то решит: «Все равно будут парковаться, как хотят, и на встречной останавливаться».

«Сколько лет мы уже говорим, что пить за рулем нельзя? Все равно пьют. Давайте тогда разрешим пить за рулем, исходя из вашей логики», - привел аргумент Владимир Папорт.

В конце дискуссии Денис Иванов предложил проголосовать. Но оказалось, что голосовать не за что. На улице Кузнецкой ничего не меняется.

«Я имею в виду "Паркон" не посылать», - пояснил парламентарий, чем всех развеселил.

Финалом обсуждения стало предложение соблюдать правила дорожного движения. Следующее развитие сюжет с парковкой «елочкой» на Кузнецкой получит после начала работы комплекса «Паркон». А дальше: «Кто не спрятался, я не виноват».

Денис Бахтин