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В Великих Луках прошла акция «Стоп ДТП: безопасность детей на дороге!»

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Сотрудники отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки провели профилактическую акцию «Стоп ДТП: безопасность детей на дороге!» в южной столице Псковской области, сообщило УМВД России по Псковской области в своем канале в мессенджере Мах.

Цель акции — предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В результате проделанной работы полицейскими выявлен, в частности, факт нарушения ПДД РФ несовершеннолетним по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ в отношении законного представителя, а также в ОПДН ОМВД России по городу Великие Луки направлен рапорт по факту наличия признаков административного правонарушения по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

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