Новые меры ограничения отпуска бензина ввели сегодня в тестовом режиме в Псковской области

Новая система разведения потоков автомобилей на АЗС начнёт работу в Псковской области в тестовом режиме с сегодняшнего дня, 10 июля. Разделение машин будет происходить по чётным и нечётным дням в соответствии с регистрационными номерами транспортного средства, сообщал ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

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На основании постановления оперативного штаба Псковской области сегодня, 10 июля, смогут заправиться машины с номерами, которые начинаются с ноля и чётных чисел: 0, 2, 4, 6, 8. А завтра, 11 июля, — с нечётных: 1, 3, 5, 7, 9. Далее дни будут чередовать.

Скриншот протокола заседания оперативного штаба Псковской области по реализации мер от 8 июля 2026 года №6

Подобную практику вполне успешно уже применяют в Орловской области.

Регулировать очерёдность заправки по номерам будут сами АЗС при содействии сотрудников «Дружины» и помощи волонтёров. Транзитники будут заправляться так же, как и все. Люди без авто с пяти литровой канистрой могут заправиться в любой день – на них новое правило не распространяется, как и на заправку дизельным топливом.