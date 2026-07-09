Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«А раньше где были? Когда думать было надо,

а не резать сплеча семь раз… А сейчас спохватились, забегали.

И все сзади оказались. В самом глубоком смысле.

А Черномырдин предупреждал»

Виктор Черномырдин, премьер-министр РФ в 1992-1998 гг.

Есть одна удивительная особенность российской системы управления. Любое событие у нас всегда происходит внезапно. Снег зимой — скоропостижно. Ливень летом — чрезвычайная ситуация. Мороз в январе — стихийное бедствие.

А теперь вот топливный кризис. Кто бы мог подумать? Никогда такого не было — и вот опять.

Хотя, если честно, тут даже удивляться уже лень. Просто сидишь и с любопытством наблюдаешь, как взрослые серьезные люди с важными лицами делают вид, что столкнулись с высадкой инопланетян, которую невозможно было предотвратить. И реакция такая, будто метеорит упал. Т.е. обстоятельства непреодолимой силы. Дальше, сами понимаете, любые попытки объяснить произошедшее пронизаны ключевой мыслью – «надо потерпеть» и «все будет хорошо».

Со многим сказанным на разных уровнях в последние недели можно согласиться, но есть нюанс. Инопланетяне, насколько помню, высаживаются действительно неожиданно и без объявления войны. А вот если один нефтеперерабатывающий завод оказался под ударом, потом второй, третий — это уже не набор случайностей. Это называется тенденция. Которая обязательно имеет причинно-следственную связь. Материал, который обычно проходят где-то между школьной логикой и вузовским курсом «Основы аналитического мышления прогнозирования».

Если внимательно следить за жизнью российских чиновников, то невольно проникаешься к ним уважением. Они же постоянно повышают профессиональный уровень. Тренинги личностного роста, митапы системного проектирования, стратегические сессии, ситуационные моделирования… Глядя на этот бесконечный тимбилдинг, ты уверен, что российский чиновник готов к любой непонятной ситуации, на всякий болт от наших врагов у нас найдется хитроумная гайка.

И вот, значит, топливный кризис. Ну, казалось бы, что тут такого? Первый кризис что ли? Хорошего мало, но ведь у нас есть натренированная и готовая ко всему вертикаль – наверняка ситуацию прогнозировали и подготовили достойный ответ Чемберлену.

Но что-то не видно ответа. Неделя проходит, другая. Уж третья близится к исходу, а Германа все нет.

Мозг сверлит недоумение и неловкий вопрос. Где плоды стратегических сессий? Где сценарное планирование? Где, черт побери, элементарное прогнозирование, поставленное на научную основу еще в прошлом столетии? Чем все это время занимались аналитические институты, которые существуют при каждом министерстве и ведомстве именно для того, чтобы просчитывать риски и негативное развитие сюжета? Ведь регулярно проходят форумы, круглые столы, обучающие интенсивы, тренинги по управлению кризисами, семинары по устойчивому развитию и еще с десяток мероприятий с исключительно красивыми названиями, после них хочется сразу купить ежедневник и начать жить по KPI.

Я не то чтобы иронизирую. Я думаю, именно ради таких ситуаций вся система и создавалась. Не для красивых презентаций с цветными 3D-стрелочками, а для того, чтобы заранее увидеть проблему и подготовить несколько вариантов ее решения. Не ждать, пока загорится дом, а проверить проводку, когда только запахло перегретой изоляцией.

Ей-богу удивляюсь, что мешает это делать сегодня, когда даже устаревшая версия искусственного интеллекта способна за несколько минут собрать огромный массив информации, увидеть закономерности, предложить и смоделировать несколько сценариев развития событий. На дворе не 2001 год – не надо строить суперкомпьютеры стоимостью в миллиарды. Базовые модели ИИ умеют анализировать большие данные быстрее, чем некоторые рабочие совещания успевают согласовать повестку.

А в итоге выясняется, что главная причина топливного катаклизма — это... ажиотаж.

Что ж, отчасти так и есть. Люди начали запасаться топливом впрок. Появились очереди. Местами имеет место истерия. Сам наблюдал во вторник на заправке хрестоматийный сюжет, когда гражданин трясущимися руками наполнял все имеющиеся под рукой емкости и судорожно оглядывал багажник, не забыл ли чего. Хотел подойти, предложить для полноты картины залить еще в себя, но, слава богу, сдержался. И таких сегодня много.

Тут можно было бы излить тонны желчи и ненависти на бестолковых куркулей-канистрантов, которые мечутся по заправкам и наводят суету. Но дело в том, что ажиотаж никогда не возникает на пустом месте. Он всегда является следствием. Следствием, прежде всего, недоверия, неопределенности и ощущения, что завтра может стать хуже, чем сегодня.

Легко сказать «не паникуйте». А вы попробуйте убедить человека, который видит пустеющие каждый день бензоколонки, что беспокоиться не о чем. Это примерно как объяснять пассажирам самолета, из двигателя которого идет дым, что сохранять спокойствие сейчас особенно важно, а самолет нормально летает и на одном движке. И ведь правда летает. Только пульс все равно учащается.

Бороться с ажиотажем — примерно как бороться летом с плохой погодой. Все верно сказано, что паника еще никому не помогала. Можно призывать к сознательности – я и сам пару текстов об этом написал в соцсетях, но больше для очистки совести. Прекрасно понимаю, если человека древесным червем гложет мысль, где раздобыть бензин, увещевания и призывы без толку.

Поиск виноватых среди автомобилистов – процесс, конечно, увлекательный. Но очередь исчезнет только тогда, когда каждый будет понимать: топлива хватит всем. Как раньше.

Либо же нужны более радикальные меры. Слава богу, они, кажется, последовали. Раз 5, наверное, призывал ввести заправку по четным/нечетным номерам – в ряде регионов это возымело положительный эффект. Поможет/не поможет — посмотрим. Может быть, подумать про выдачу QR-кодов для автовладельцев. Это не догма – есть другие варианты. Но само не рассосется, надо реагировать. А проблемы с бензином, если кому интересно – это не российское ноу-хау 2026 года.

Разного рода ограничения вводились относительно недавно в некоторых штатах США, странах Европы, Японии.

Речь о том, что к этому можно было подготовиться заранее, учитывая развитие известного сюжета.

Сегодня, кстати, было бы неплохо объяснить людям, кто все-таки виноват? Потому что странная получается конфигурация. Когда все хорошо — это заслуга эффективного управления, чиновники молодцы. Когда все плохо — виноваты граждане, рынок, обстоятельства, погода, международная обстановка, человеческая психология и темная сторона Луны. А те, кто принимают решения, как бы не при делах. Простите, мне трудно понять, как так получается, что в великой нефтегазовой державе дефицит бензина, а ни один чиновник не уволен и не наказан.

При этом обществу регулярно напоминают: не вмешивайтесь, не лезьте. Наверху сидят компетентные люди, они разберутся. Ситуация под контролем. Так мы ведь и не рвемся никого учить управлять государством. Никто не требует пустить его на стратегическое совещание. Люди хотят совершенно элементарную вещь. Чтобы система, созданная специально для предотвращения подобных кризисов, начинала работать до того, как кризис станет очевиден каждому в очереди на заправке и вступит в запущенную фазу.

Потому что сейчас происходит очень простая человеческая история. Люди объективно оказались в сложной ситуации. Поэтому смотрят на власть, как ребенок смотрит на родителей, когда случилась беда. Не оттого, что сами ничего не умеют. В повседневной жизни они давно привыкли рассчитывать только на себя. Но бывают моменты, когда самостоятельно проблему не решить. Тогда хочется увидеть не поиск виноватых и взятие на контроль. Хочется увидеть решение.

Пожалуй, именно этого сегодня людям не хватает больше всего. Не бензина. А уверенности, что кто-то действительно просчитывает ситуацию хотя бы на один шаг вперед.

Константин Калиниченко