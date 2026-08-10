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Большинство респондентов ПЛН уверено, что топливный кризис еще вернется

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Хоть сейчас топливный кризис и миновал, но он еще вернется. Так считает большинство респондентов Псковской Ленты Новостей, следует из еженедельного опроса, в котором принял участие 161 человек.

Абсолютное большинство (57,8%) проголосовавших убеждены, что кризис еще вернется.

При этом 17,4% опрошенных уверены, что кризис закончился: «Бензин есть, очередей нет».

Вариант ответа о том, что стало легче, но отголоски еще чувствуются, выбрали 11,2% респондентов.

Никак не ощутили топливный кризис 7,4% проголосовавших.

Еще 3,1% участников опроса считают, что проблема все еще более чем актуальна: «В районах по-прежнему нет 95-го». Столько же респондентов ответили, что им все равно.

Таким образом, большинство респондентов убеждено, что топливный кризис еще вернется. Не беремся делать свои прогнозы на эту тему, но констатируем, что псковичи скорее предпочитают готовиться к худшему, а сохранять позитивный настрой в сложившейся обстановке удается гораздо меньшему числу людей. 

На сайте ПЛН стартовал новый опрос: Излечимо ли наше здравоохранение?

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