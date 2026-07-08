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Опыт Орловской области могут перенять для решения топливного кризиса на Псковщине

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Власти Псковской области изучают практику других регионов в вопросе решения топливного кризиса, сообщил в Мах губернатор Михаил Ведерников.

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«Об опыте других регионов. Мы изучаем практику Орловской области. Но стоит понимать, что специфика регионов не одинакова. "Волшебства" от копирования мер ждать не стоит, но мы проработаем возможность внедрения подобной системы с учётом наших местных особенностей», - сообщил Михаил Ведерников.

Также он отметил, что приоритет в получении топлива сейчас отдан только жизненно важным службам, так как выделение любых социальных групп породит еще большие очереди, и остальные граждане могут остаться без топлива.

Напомним суть схемы в вопросе решения топливного кризиса в Орловской области: возможность заправиться зависит от первой цифры государственного регистрационного номера и четности календарной даты. В четные дни (например, 4 июля) бензин получают машины, у которых первая цифра номера 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные даты — автомобили с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. При этом региональная принадлежность номера значения не имеет. Лимит на отпуск топлива остается прежним — не более 30 литров на одну машину. Заправка в канистры и другую тару по-прежнему запрещена. Дизельное топливо продается без каких-либо ограничений.

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