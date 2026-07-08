Опыт Орловской области могут перенять для решения топливного кризиса на Псковщине

Власти Псковской области изучают практику других регионов в вопросе решения топливного кризиса, сообщил в Мах губернатор Михаил Ведерников.

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«Об опыте других регионов. Мы изучаем практику Орловской области. Но стоит понимать, что специфика регионов не одинакова. "Волшебства" от копирования мер ждать не стоит, но мы проработаем возможность внедрения подобной системы с учётом наших местных особенностей», - сообщил Михаил Ведерников.

Также он отметил, что приоритет в получении топлива сейчас отдан только жизненно важным службам, так как выделение любых социальных групп породит еще большие очереди, и остальные граждане могут остаться без топлива.