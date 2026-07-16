Левую часть моста Александра Невского откроют в августе — глава Пскова

Открыть левую часть моста имени Александра Невского планируется в августе, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в Telegram.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В августе откроем левую часть моста имени Александра Невского. Нам осталось уложить два слоя асфальта, сделать швы, установить знаки и нанести временную разметку. Планируем сделать все к 10-м числам августа (если погода не внесет свои коррективы)», - сообщил Борис Елкин.

Сейчас подрядчик укладывает порядка тысячи квадратных метров гидроизоляции.

«Перед началом ремонта у рабочих стояла довольно нестандартная задача — отремонтировать старый мост по новым технологиям. Но с этим они неплохо справились, и, взяв на заметку все возникшие трудности и выявив способы их решения, подрядчик заверил, что левая часть будет сделана быстрее! Что хочется отметить: вместо изношенных деформационных швов 70-х годов сделаны швы по новейшим технологиям, поставили хорошие водоотводные трубы. Работы идут по графику, все на профессиональном уровне», - добавил глава города.