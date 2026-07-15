Движение по улице Набережной в Опочке перекроют для праздника 18 июля

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 82-й годовщине освобождения Опочки и Опочецкого района от немецко-фашистских захватчиков, 18 июля с 10:00 до 23:30 будет закрыто движение транспортных средств по улице Набережной в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Опочецкого округа.

Схема объезда / администрация Опочецкого округа

Движение закроют на участке улицы Набережной от пересечения с улицей Красногородской до Мельничного переулка.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по маршруту: улица Штрахова — Мельничный переулок — улица Гагарина — улица Красногородская.

82‑я годовщина освобождения Опочки и Опочецкого района от немецко‑фашистских захватчиков отмечается сегодня.