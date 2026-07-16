Канистры, очереди и «чет/нечет»: Михаил Ведерников ответил на волнующие вопросы о ситуации с топливом

Ситуация с бензином остается напряженной, а наращивание поставок топлива в Псковскую область продолжаются. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

«Мы продолжаем работать над наращиванием поставок топлива в Псковскую область. Договорились еще с одной компанией об увеличении объемов, но технически это произойдет только на следующей неделе», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также ответил на вопросы волнующих граждан. Один из таких – когда отменят систему заправки по четным и нечетным номерам. По словам губернатора, решение о дальнейшей судьбе такой схемы будет рассмотрено в пятницу: «Понимаю, что есть недовольные, они будут всегда, какое бы решение ни было принято. Но многие водители сами просили ввести такую систему, и мы видим, что в комплексе она работает, хотя, конечно, есть проблема, когда из-за дефицита бензина в день со своим номером заправиться нет возможности».

Затронул глава региона и жалобы на то, что на некоторых заправках в Пскове работает всего одна колонка.

«Мы поговорили с руководством топливных компаний – действительно, такая ситуация имеет место из-за большой нагрузки на некоторых АЗС. За неделю выходит из строя от 15 до 20 пистолетов. Их, соответственно, ремонтируют и меняют, поэтому и приходится закрывать колонки. Специальных технических ограничений по этому поводу нет», – пояснил Михаил Ведерников.

Еще один вопрос касался машин, стоящих в очередях за дизельным топливом. Губернатор подтвердил: 90% таких автомобилей на самом деле стоят за бензином.

«Это действительно так. Здесь ситуация более спокойная. Заправиться можно на другой АЗС, где бензин разобрали, а очередей нет. К тому же на отдельных заправках уже есть островки для такого вида транспорта. Выделять отдельные колонки для машин с дизелем – это сомнительное решение, из-за которого очереди станут больше», – резюмировал Михаил Ведерников.

Отдельно Михаил Ведерников обозначил проблему спекулянтов. «Большую проблему сегодня представляют те, кто колесит по заправкам и по нескольку раз в день заливают канистры. Работа с ними будет вестись принципиальная – подробнее расскажу завтра».

Ранее глава региона призвал не верить фейковым «документам» о ситуации с бензином.