Канистры, очереди и «чет/нечет»: Михаил Ведерников ответил на волнующие вопросы о ситуации с топливом

Ситуация с бензином остается напряженной, а наращивание поставок топлива в Псковскую область продолжаются. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.
Михаил Ведерников также ответил на вопросы волнующих граждан. Один из таких – когда отменят систему заправки по четным и нечетным номерам. По словам губернатора, решение о дальнейшей судьбе такой схемы будет рассмотрено в пятницу: «Понимаю, что есть недовольные, они будут всегда, какое бы решение ни было принято. Но многие водители сами просили ввести такую систему, и мы видим, что в комплексе она работает, хотя, конечно, есть проблема, когда из-за дефицита бензина в день со своим номером заправиться нет возможности».
Затронул глава региона и жалобы на то, что на некоторых заправках в Пскове работает всего одна колонка.
Еще один вопрос касался машин, стоящих в очередях за дизельным топливом. Губернатор подтвердил: 90% таких автомобилей на самом деле стоят за бензином.
Отдельно Михаил Ведерников обозначил проблему спекулянтов. «Большую проблему сегодня представляют те, кто колесит по заправкам и по нескольку раз в день заливают канистры. Работа с ними будет вестись принципиальная – подробнее расскажу завтра».
Ранее глава региона призвал не верить фейковым «документам» о ситуации с бензином.