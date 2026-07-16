Политолог Солонников выразил сомнение, что рейтинги власти заметно упадут из-за «топливного кризиса»

Как выглядит «топливный кризис» на фоне других вызов и угроз, которые стояли перед российской властью в последние годы, рассказал российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Дмитрий Солонников считает, что «топливный кризис» — многоуровневая проблема, которая началась с ударов беспилотников по НПЗ, по нефтеналивным терминалам, по транспортным артериям, что вызывало определенные сложности, которые со временем пройдут, и бензин опять будет доступен везде:
Политолог отмечает, что с точки зрения бытового ощущения людей, в ближайшее время кризис закончится. Другой вопрос с технической стороной. Для сбора урожая нужны горюче-смазочные материалы в большом количестве и централизованно. Важно, чтобы уборочная кампания не сорвалась, и тракторы, комбайны и автомобили, которые заняты в уборке урожая, заправлялись. Поэтому сейчас задача власти - сконцентрировать те запасы горючего, которые есть, именно в этом направлении.
Также важно обеспечить горючим логистику, которая связана со специальной военной операцией. Военная техника должна системно заправляться, и поставки на линию фронта и на оборонные предприятия должны идти централизованно.
Политолог отмечает проблему восстановления тех объектов, по которым уже были нанесены удары. На данный момент правительство РФ уже работает в этом направлении. «Через какое-то время вся индустрия переработки нефти, производства бензина, горюче-смазочных материалов заработает опять на полную мощность», — уверен гость студии.