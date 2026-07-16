Политолог Солонников выразил сомнение, что рейтинги власти заметно упадут из-за «топливного кризиса»

Как выглядит «топливный кризис» на фоне других вызов и угроз, которые стояли перед российской властью в последние годы, рассказал российский политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Дмитрий Солонников считает, что «топливный кризис» — многоуровневая проблема, которая началась с ударов беспилотников по НПЗ, по нефтеналивным терминалам, по транспортным артериям, что вызывало определенные сложности, которые со временем пройдут, и бензин опять будет доступен везде:

«На самом деле этот кризис рассасывается, ограничения постепенно снижают. Каждый день мы читаем, что где-то лимит убрали. Здесь можно уже не 20 литров, а 30-40 литров заправлять. Есть приложения, которые показывают, на каких заправках есть бензин, на каких нет. У нас в Петербурге утром он есть практически везде, и, выезжая на работу, можно спокойно заправиться. Тут сложности уже нет никакой», — комментирует он.

Политолог отмечает, что с точки зрения бытового ощущения людей, в ближайшее время кризис закончится. Другой вопрос с технической стороной. Для сбора урожая нужны горюче-смазочные материалы в большом количестве и централизованно. Важно, чтобы уборочная кампания не сорвалась, и тракторы, комбайны и автомобили, которые заняты в уборке урожая, заправлялись. Поэтому сейчас задача власти - сконцентрировать те запасы горючего, которые есть, именно в этом направлении.

«Много раз уже было сказано, что в обеспечении сельского хозяйства проблем не будет, что все будет убрано. Это как раз серьезный вызов. Если здесь будут сбои, это гораздо хуже, чем бытовой дефицит, который временно возник. В данной отрасли дефицит на две недели может быть катастрофическим. Надеемся, что ничего не произойдет. По отчетам, которые сейчас публикуются, по тем официальным выступлениям, которые есть, и министра сельского хозяйства, и министров, вице-премьеров, отвечающих за энергетику, отчитываются, что все работает, что запас топлива есть, не будет проблем ни с бензином, ни с дизелем. Это мы как раз к осени увидим. Как раз к выборам и будет понятно, сработало там все или нет», — комментирует Дмитрий Солонников.

Также важно обеспечить горючим логистику, которая связана со специальной военной операцией. Военная техника должна системно заправляться, и поставки на линию фронта и на оборонные предприятия должны идти централизованно.

Политолог отмечает проблему восстановления тех объектов, по которым уже были нанесены удары. На данный момент правительство РФ уже работает в этом направлении. «Через какое-то время вся индустрия переработки нефти, производства бензина, горюче-смазочных материалов заработает опять на полную мощность», — уверен гость студии.