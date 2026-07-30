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С 1 сентября в России изменится режим труда и отдыха водителей

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В России с осени заработают новые условия труда и отдыха для водителей, следует из приказа Минтранса. 

Документ вступит в силу 1 сентября и будет действовать шесть лет.

По новым правилам продолжительность рабочего времени водителя не может превышать 40 часов в неделю. При этом возможен суммированный учет за месяц, а при согласовании с профсоюзом — за три, пишет РИА Новости

Длительность смены, как и раньше, ограничена десятью часами, но допускается ее продление на два часа при условии разделения рабочего дня на части. Кроме того, она может составлять до 12 часов для таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, связи, теле- и радиоканалов, для работающих вахтовым методом и при обслуживании руководителей организаций.

Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю, но этот срок можно сократить до 24 при условии компенсации неиспользованного времени. При этом период между выходными не может составлять больше семи суток.

Новые правила распространяются на профессиональных водителей и индивидуальных предпринимателей, но не касаются международных перевозок, обслуживания органов власти и поездок по территориям предприятий.

Не относятся они и к пожарным и аварийно-спасательным машинам, скорой помощи, автомобилям вневедомственной охраны и других специальных служб.

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