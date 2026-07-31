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Полицейские нашли и вернули псковичу машину, похищенную у него 13 лет назад

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Правоохранители из России и Беларуси нашли и вернули жителю Пскова машину, похищенную у него 13 лет назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области. 

Фото: УМВД России по Псковской области

В Пскове сотрудники полиции вернули местному жителю автомобиль Honda Civic, похищенный уже осуждённым злоумышленником в марте 2013 года. На протяжении 13 лет иномарка находилась в розыске, пока в июле текущего года её не обнаружили на территории Республики Беларусь.

В своё время псковские полицейские установили личность похитителя «Хонды», и суд вынес ему обвинительный приговор. Однако найти украденное имущество по «горячим следам» стражам правопорядка не удалось, из-за чего машину объявили в розыск. 

Спустя годы транспортное средство «засветилось» в Союзном государстве при попытке нового владельца поставить его на учёт. Белорусские эксперты выяснили, что идентификационный номер легковушки был изменён путём удаления слоя металла с лицевой поверхности площадки. Текущий собственник пояснил, что купил авто у незнакомца и не догадывался о его криминальном прошлом.

Благодаря тесному взаимодействию сотрудников отдела организации международной правовой помощи Следственного департамента МВД России, Следственного управления УМВД России по Псковской области и коллег из МВД Республики Беларусь похищенную машину доставили обратно в Россию.

Законный владелец – 53-летний пскович – искренне поблагодарил полицейских двух государств за возврат семейного имущества, которое он уже не надеялся увидеть.

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