«Дневной дозор»: Нужно ли активнее развивать инфраструктуру для электромобилей?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли активнее развивать инфраструктуру для электромобилей?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Первая общественная зарядная станция для зарядки электромобилей в Псковской области появилась летом 2020 года на территории автокемпинга «Раздолье». Тогда решение об открытии такой заправки было связано с бурным развитием электромобилей в Прибалтике, где фактически на каждой заправке была возможность пополнить заряд и электромобиля. Наш приграничный регион поддерживал тесные связи с Эстонией и Латвией — соседи часто приезжали на Псковщину. Так что наличие таких заправок давало плюсы для развития туризма.

Позднее, с 2022 года известные геополитические события поставили на нашей с прибалтами «дружбе» крест, однако число электротомобилей все равно росло. Если раньше становиться гордым владельцем электромобиля стремился не каждый, то в сегодняшних реалиях, в условиях топливного кризиса, перебоев с бензином, очередей на заправках, «электрички» и гибриды становятся для автолюбителей особенно привлекательными. Многие попросту не верят в то, что этот топливный кризис не вернется вновь, да и еще с большим размахом, а так у них будет хоть какая-то мобильность и топливная независимость. По ряду моделей — в первую очередь выпускаемых в России Evolute i-Joy и i-Space — у дилеров образовался дефицит. А как прогнозируют эксперты, повышенный спрос сохранится и во втором полугодии 2026-го.

Купить такой автомобиль можно, тем более что сейчас авторынок готов предложить вам «электричку» на любой «цвет и вкус», да только вот где их заряжать? В Пскове, например, электрозарядок порядка 7-8 штук, из которых минимум две – вышли из строя, чинить их как-то не торопятся. Есть у электромобилей и различие в «зарядках», у кого-то «медленные», более востребованные, и которых в Пскове практически нет, у кого-то новые «быстрые», количество которых тоже не радует. Да, есть в городе муниципальные зарядные станции, еще и бесплатные, однако на все население нашего города их всего две.

Но почему их пока так мало? И почему предприниматели не торопятся открывать новые электрозаправки? Помогает ли государство бизнесу в этом направлении? Нужно ли активнее развивать инфраструктуру для электромобилей? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации города Пскова Наталья Васильева рассказала о местах расположения станций для зарядки электромобилей и гибридов и поделилась планами на развитие инфраструктуры для «электричек» в Пскове в обозримом будущем. Также она рассказала о том, кто следит за работоспособностью и надлежащим состоянием этих станций.

«В Пскове установлены две бесплатные муниципальные зарядные станции для электромобилей и гибридов. Они располагаются на улице Калинина и на улице Карла Маркса. Кроме того, имеются частные зарядные станции. Они располагаются на Ленинградском шоссе, на улице Декабристов, на Зональном шоссе, на Рижском проспекте и в Музейном переулке. Данное количество станций создает минимально необходимый базис для эксплуатации электромобилей в черте города. Владельцы таких машин могут подзаряжать транспорт, не выезжая за пределы города Пскова. Однако мы понимаем, что существующей инфраструктуры недостаточно, и планируем развивать. За работоспособностью станции следят разные ответственные лица. На муниципальных объектах обслуживание обеспечивается "Специализированной службой" городского хозяйства, которая регулярно проводит техническое обслуживание и устраняет неисправности. На частных объектах, соответственно, - их владельцы. При этом развитие зарядной инфраструктуры остается в повестке местных властей. Псковская область участвует в федеральном пилотном проекте по развитию зарядной инфраструктуры. И в рамках общей стратегии экологизации транспорта планируется постепенно увеличивать количество станций в среднесрочной перспективе. Таким образом, инфраструктура для электромобилей в городе Пскове находится на начальном этапе формирования, и она уже обеспечивает базовую функциональность. Помимо этого, в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях и земельных участках государственной муниципальной собственности, включены восемь мест для размещения электрозарядных станций».

Генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании», известный псковский отельер Николай Загоруй объяснил, почему считает электрозаправки совершенно невыгодным делом для бизнеса. Он рассказал о том, где у нас в городе расположены доступные пункты подзарядки электромобилей, и том могут ли посетители Квартала Мейера подзарядить свои «электрички».

«В городе есть две стационарные зарядки, но собственник - не мы. Мы сдали территорию в аренду, даем электроэнергию, а деньги собирает другая компания. Для нас это совершенно убыточный бизнес, очень дорого стоит оборудование и другие расходы: сопровождение, программный продукт и так далее. Мы сдаем в аренду, нам платит питерская компания, которая владеет стационарным пунктом. Он оформлен как положено: вся электробезопасность, мгновенные зарядки. Не мгновенные находятся в Музейном переулке и в Квартале Мейера. В Квартале Мейера зарядка полностью приспособлена, там есть накрытые парковки и возможность заправляться. Я знаю, что пару лет назад была программа по компенсации часть стоимости оборудования. Поддержка для запуска электрозаправок. Тогда возмещали порядка 3,5-4 миллионов рублей, то есть была серьезная поддержка государства. Сейчас не знаю, есть она или нет».

А вот псковский ресторатор и владелец универсального спортивного комплекса «Электрон» Виталий Зайцев идею разместить электрозаправку на территории своих ресторанов и «Электрона» находит достаточно интересной. По его оценке, такое решение позитивно отразится и на репутации заведений, и на увеличении посетителей.

«Развитие инфраструктуры притягивает дополнительных посетителей, в том числе и к нашим услугам. Как это реализовать, уже другой вопрос. Чтобы это осуществить, необходимо проделать достаточно сложные манипуляции: системы, подключения и многое другое. В это надо вникать, и нужна, конечно, сторонняя помощь. Но тема, безусловно, интересная, потому что развитая инфраструктура, удобства для гостей позволяют усилить и качество наших услуг, в том числе. Мы рассматривали подобные варианты, но руки пока не дошли. Планы, конечно, есть. Я думаю, что из-за требований времени такие точки подключения будут во многих местах. Например, человек пользуется услугами бассейна или тренажерного зала, он не тратит времени, не ожидает, пока зарядится его автомобиль, а просто подключается, идет, пользуется услугами комплексов и одновременно заряжает машину, соответственно, на выходе он получает уже заряженный автомобиль. Здесь самый ценный ресурс – это время. Это позволяет экономить время. Поэтому я думаю, что мысль интересная».

Руководителю Центра управления регионом в Псковской области, с недавних пор обладательнице электромобиля Анастасии Григорьевой приходится сталкиваться с целым рядом неудобств из-за пока слабо развитой инфраструктуры для электромобилей в нашем городе. Она рассказал, в чем заключаются трудности подзарядки «электричек».

«Насколько я знаю, в Пскове всего три штуки. Одна находится на улице Калинина, одна — у "Ленты" и ещё одна расположена где-то в городе. К сожалению, они только для быстрой зарядки автомобилей. Это для того, чтобы вы приехали в чужой город, воткнулись на 30 минут и уехали с почти полной батарейкой. Такой зарядкой часто пользоваться нельзя, а в моём автомобиле в принципе нет быстрой зарядки. Моя машина заряжается только переменным током от обычной розетки 220, либо от специальной зарядной станции с переменным током и специальным разъёмом Type 2. Такая зарядка у нас всего одна в городе, она находится на закрытой территории гостиницы, и нужно быть гостем этой гостиницы, чтобы воспользоваться данной зарядкой. К тому же, она достаточно дорогая — 22 рубля за киловатт в час, что совсем невыгодно, так как примерная стоимость киловатта в час, если заряжаться в собственном доме, либо в оборудованном гараже, не дороже 15 рублей. Также у нас в городе совсем отсутствуют зарядные станции на территории многоквартирных домов. Даже та зарядка, установленная "Псковжилстроем" на Завеличенской улице и подходящая в том числе моему автомобилю, куда-то исчезла: либо переместилась к новому дому, либо совсем её убрали, возможно, содержать её оказалось невыгодно».

Один из первых владельцев электрокара в Пскове Павел Шутович придерживается мнения, что на сегодняшний день инфраструктура для электромобилей в областном центре развита достаточно хорошо. Да, на некоторых платных заправках цены «кусаются», в качестве альтернативы есть бесплатные станции для подзарядки.