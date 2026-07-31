 
АвтоМир

Ирина Белоконь пояснила, как УФАС контролирует цены на топливо

0

Ситуацию с резким подорожанием топлива на некоторых заправках в Псковской области, в частности на заправке «Магистраль-нефть», прокомментировала руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь на пресс-конференции 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках своих полномочий УФАС осуществляет контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов, в части проверки обоснованности устанавливаемых хозяйствующими субъектами цен на товары, в случае, если данные хозяйствующие субъекты доминируют на соответствующем рынке антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий», - сказала Ирина Белоконь.

Руководитель УФАС отметила, что ООО «Магистраль-нефть» является независимым участником рынка с одной заправкой в Псковском округе. 

Кроме того, для анализа ценообразования запрошена необходимая информация и от других НУР: ООО «Газпромком+» (АЗС — робот на улице Леона Поземского, 121); ИП (АЗС в деревне Котово, Псковский округ); ООО «Развитие плюс» (АЗС Шельф в деревне Идрица Себежского округа).

В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Для усиления контроля за ценами на нефтепродукты управлением по поручению ФАС России проводятся ежедневные мониторинги мелкооптовых и розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и ДТ.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Белоконь Ирина Владимировна

Белоконь Ирина Владимировна

Руководитель УФАС России по Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026