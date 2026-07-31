Ирина Белоконь пояснила, как УФАС контролирует цены на топливо

Ситуацию с резким подорожанием топлива на некоторых заправках в Псковской области, в частности на заправке «Магистраль-нефть», прокомментировала руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь на пресс-конференции 31 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках своих полномочий УФАС осуществляет контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов, в части проверки обоснованности устанавливаемых хозяйствующими субъектами цен на товары, в случае, если данные хозяйствующие субъекты доминируют на соответствующем рынке антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий», - сказала Ирина Белоконь.

Руководитель УФАС отметила, что ООО «Магистраль-нефть» является независимым участником рынка с одной заправкой в Псковском округе.

Кроме того, для анализа ценообразования запрошена необходимая информация и от других НУР: ООО «Газпромком+» (АЗС — робот на улице Леона Поземского, 121); ИП (АЗС в деревне Котово, Псковский округ); ООО «Развитие плюс» (АЗС Шельф в деревне Идрица Себежского округа).

В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Для усиления контроля за ценами на нефтепродукты управлением по поручению ФАС России проводятся ежедневные мониторинги мелкооптовых и розничных цен на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и ДТ.