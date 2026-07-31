«На пятой передаче»: Всё о фестивале «Классик Пикник-2026»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска - «"Классик Пикник-2026" - фестиваль янгтаймеров и классических автомобилей состоится в Пскове 1 августа».

Гости студии:

Коллекционер ретро-автомобилей Георгий Шишов.

Организатор выставки ретро-автомобилей Владислав Сафонов.

Что ждёт гостей фестиваля «Классик Пикник-2026», и какие уникальные автомобили можно будет увидеть в Пскове в субботу? Что входит в программу фестиваля? На какую аудиторию он рассчитан? Как добираются редкие автомобили до места проведения выставки? Каковы недостатки современных автомобилей, и в чем уникальность классических моделей?

Ответы на эти и другие вопросы в пятницу, 31 июля в 12.35. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.