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Юрист объяснила порядок возмещения ущерба в ДТП с роботом-доставщиком

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Российские водители могут защитить свои права и возместить вред за поврежденный автомобиль роботом-доставщиком. Об этом сообщила адвокат Ольга Шушминцева.

По ее словам, в данном случае автомобиль не надо перемещать, необходимо сфотографировать повреждения и место расположения транспортного средства.

«Затем следует вызвать сотрудников полиции на место происшествия и зафиксировать факт причинения повреждений, получить, в том числе с помощью должностных лиц, видео с имеющихся на месте камер видеонаблюдения, а также запросить видеофиксацию в компании, которой принадлежит робот», - сказала эксперт.

Далее, по словам Шушминцевой, нужно обратиться в страховую компанию при наличии полиса добровольного страхования с риском «ущерб» или «противоправные действия третьих лиц», либо к собственнику робота с требованием о возмещении вреда, пишет ТАСС. «При отсутствии добровольного возмещения - в суд», - подытожила она.

Ситуацию, когда робот-доставщик задевает припаркованный автомобиль и уезжает, квалифицировать как дорожно-транспортное происшествие в рамках действующего законодательства нельзя, ввиду отсутствия его существенных признаков.

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