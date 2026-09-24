Ремонт моста Александра Невского в Пскове планируют завершить осенью. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ход ремонта оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда 24 сентября. Во встрече также принял участие глава города Борис Елкин.

«Нам предстоит сделать до заморозков, все, так сказать, мокрые работы, укрепление бетона сверху. И постараться до середины октября сделать гидроизоляционные работы. Как раз я надеюсь, что в начале месяца будут теплые дни или хотя бы без дождя. Это надо на сухую делать. И наша задача - до ноября месяца обязательно пустить движение по мосту в оба направления. Значит, после того, как мы выполним эту работу, то есть пустим движение по мосту в оба направления, мы заделаем в течение полумесяца островки безопасности, которые мы разобрали, и на этом будут закончены работы», - рассказал начальник участка №1 строительной компании «Балтийский берег» Сергей Мороз.

По его словам, по договору работы должны были закончиться в марте 2027 года.

«Но все люди в здравом уме понимают, что бетонными работами, укрепительными работами и гидроизоляцией нельзя заниматься зимой. Поэтому наша задача: во что бы то ни стало, пустить движение непосредственно в ноябре месяце, до ноября закончить», - подчеркнул Сергей Мороз.

На ремонтируемой части моста на данный момент проводятся укрепительные работы: заливают бетон и цементно-полимерные материалы с фиброй. После этого начнут осуществляться пескоструйные работы и укладка гидроизоляции. После гидроизоляции уложат литой и крупнозернистый асфальт - верхний слой. Финальный этап - доделать деформационные швы.

Ремонт второй половины моста Александра Невского в Пскове начался в августе.

Мост построен в 1990 году, его протяженность - 390 метров.