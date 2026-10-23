 
АвтоМир

Лучшее время для выгодной продажи машины подскажет нейросеть

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Искусственный интеллект превратит автомобиль в финансовый инструмент, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв на стратегическом автомобильном форуме «Для тех, кто рулит».

«Наш ИИ-помощник в приложении СберБанк Онлайн превратит каждый частный автомобиль в финансовый актив. Нейросеть подскажет оптимальное время для продажи конкретной машины с учётом волатильности рынка и предложит на замену автомобили, которые в перспективе тоже можно будет выгодно продать», — прокомментировал Кирилл Царёв.

Как пояснил топ-менеджер Сбера, сейчас человек рассматривает автомобиль исключительно как транспортное средство и задумывается о продаже, только когда собирается заменить его. Искусственный интеллект поможет спланировать продажу авто в тот момент, когда его стоимость вырастет, а банки и дилеры подготовят выгодные предложения.

Первый автомобильный форум Сбера «Для тех, кто рулит» объединил автопроизводителей, дилеров, представителей профильных ведомств, компаний, занимающихся цифровизацией автомобильного рынка, и отраслевых экспертов. Участники обсуждают ключевые тенденции российского авторынка, изменения потребительского поведения и перспективы развития автомобильной индустрии.

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