Исследование Сбера: китайские марки заняли 45% российского автопарка возрастом до пяти лет

Китайские марки лидируют среди автомобилей возрастом до пяти лет в России: их доля составляет 45%. На российские машины приходится 30% этого сегмента, европейские — 10%, корейские — 4%, японские — 3%. Такие данные из исследования Сбера на форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит» представил руководитель центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

При этом в общем автопарке китайские марки занимают лишь 8%, хотя с 2020 года их доля выросла в четыре раза. Больше всего в России автомобилей российских и европейских брендов — по 26%. На японские приходится 17%, корейские — 15%.

Автомобили возрастом до пяти лет составляют 13% российского автопарка. Этот показатель заметно различается по регионам: максимальная доля таких машин отмечается в Татарстане (17%), минимальная — в Камчатском крае (7%). Средний возраст автомобиля в стране составляет 12,9 года. Самый молодой автопарк — в Татарстане (10,8 года), Удмуртии и Санкт-Петербурге (по 11,5 года).

Распространённость китайских авто также зависит от региона. Среди автомобилей до пяти лет в Северо-Западной и Центральной России их доля достигает 50%, на Юге — 47%, на Дальнем Востоке и в Сибири — 46%. На Северном Кавказе этот показатель составляет 30%, тогда как российские производители занимают 52% сегмента.

Китайские машины чаще встречаются у обеспеченных владельцев и жителей крупных городов. Среди авто до пяти лет в Москве на китайские марки приходится 55%, в городах-миллионниках — 52%, а в сельской местности — 37%.