«На пятой передаче»: Сбор данных о топливе на АЗС и летающие автомашины

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «На пятой передаче».
Ведущий Денис Бахтин и соведущий – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков обсуждают новости последних дней. Темы выпуска:
- Власти намерены законодательно обязать АЗС и других участников отрасли предоставлять данные о наличии и продаже топлива. Есть ли смысл в этом предложении?
- Ушел ли топливный кризис с псковских АЗС?
- Летающие автомобили в США. Есть ли перспективы у этого вида транспорта в России, и придется ли пересматривать правила дорожного движения?
Об этом подробнее в 12.34.