В Минтранспорте напомнили требования по доступности услуг для пассажиров с инвалидностью

Соблюдение перевозчиками требований по доступности услуг для пассажиров с инвалидностью обсудило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области на рабочей встрече с представителями Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Минтранспорте.

Министерство напоминает, что согласно закону, водитель такси обязан оказывать помощь пассажирам с инвалидностью. Это прямо прописано в статье 21.1 ФЗ «Устав автомобильного транспорта».

Что обязан делать водитель без дополнительной платы:

Помогать при посадке/высадке: если пассажиру требуется помощь, водитель должен помочь сесть в машину и выйти из нее;

Перевозить коляску бесплатно: право пассажиров с инвалидностью бесплатно провозить инвалидные коляски закреплено законодательно. Место для них должно быть в салоне машины или в багажнике;

Пускать собаку-проводника: собака-проводник считается техническим средством реабилитации (при наличии специального документа). Отказ в перевозке из-за нее незаконен;

Информация в салоне: сведения о водителе (ФИО) должны быть доступны, в том числе шрифтом Брайля для незрячих пассажиров.

Если таксист отказывается везти собаку-проводника или не помогает пассажиру, перевозчика могут привлечь к административной ответственности, ему грозит штраф от 2 000 рублей до 30 000 рублей.