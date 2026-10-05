Более 60 псковских водителей оштрафовали за нештатные LED-лампы и ксенон

Госавтоинспекция Псковской области подвела итоги профилактических мероприятий по контролю за световыми приборами автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Изображение: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В период с 24 сентября по 3 октября 2026 года на территории нашей области подразделения Госавтоинспекции провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение фактов управления транспортными средствами с нештатными источниками света в фарах. В ходе проведённых мероприятий инспекторами ДПС было составлено 68 административных материалов по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ за техническую неисправность транспортных средств. Все материалы оформлены по фактам использования нештатных LED‑ламп и ксенона», - сообщили в УМВД.

В ведомстве отметили, что использование водителями не соответствующих установленным требованиям световых приборов (ксенон, LED, линзы) - особенно в тёмное время суток и на автомобилях с заниженным клиренсом - создаёт серьёзную угрозу безопасности: ослепление водителей встречного транспорта может стать причиной дорожно‑транспортных происшествий.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что класс источника света в устройствах освещения и световой сигнализации должен строго соответствовать данным, указанным в документации производителя автомобиля. Если с завода в фарах предусмотрены галогеновые лампы, их замена на ксеноновые или светодиодные без официального разрешения недопустима. При этом сам по себе LED‑свет не запрещён — его установка возможна лишь в том случае, если такая опция изначально предусмотрена производителем транспортного средства.

За нарушение данных требований законодательством предусмотрены различные меры ответственности. Так, использование нештатных ламп красного цвета в передней части автомобиля грозит водителю лишением права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией оборудования. В иных случаях (при установке светодиодов или ксенона иного цвета) наказание, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, ограничивается предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей. Вместе с тем инспектор вправе выдать требование об устранении нарушения. При повторной проверке и выявлении неустранённого нарушения санкции могут быть существенно ужесточены — вплоть до административного ареста или прекращения регистрации транспортного средства.