Более 60 псковских водителей оштрафовали за нештатные LED-лампы и ксенон

Госавтоинспекция Псковской области подвела итоги профилактических мероприятий по контролю за световыми приборами автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Изображение: пресс-служба УМВД России по Псковской области
В ведомстве отметили, что использование водителями не соответствующих установленным требованиям световых приборов (ксенон, LED, линзы) - особенно в тёмное время суток и на автомобилях с заниженным клиренсом - создаёт серьёзную угрозу безопасности: ослепление водителей встречного транспорта может стать причиной дорожно‑транспортных происшествий.
Также в Госавтоинспекции напомнили, что класс источника света в устройствах освещения и световой сигнализации должен строго соответствовать данным, указанным в документации производителя автомобиля. Если с завода в фарах предусмотрены галогеновые лампы, их замена на ксеноновые или светодиодные без официального разрешения недопустима. При этом сам по себе LED‑свет не запрещён — его установка возможна лишь в том случае, если такая опция изначально предусмотрена производителем транспортного средства.
За нарушение данных требований законодательством предусмотрены различные меры ответственности. Так, использование нештатных ламп красного цвета в передней части автомобиля грозит водителю лишением права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией оборудования. В иных случаях (при установке светодиодов или ксенона иного цвета) наказание, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, ограничивается предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей. Вместе с тем инспектор вправе выдать требование об устранении нарушения. При повторной проверке и выявлении неустранённого нарушения санкции могут быть существенно ужесточены — вплоть до административного ареста или прекращения регистрации транспортного средства.