Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 5 октября

Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке178+000-285+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить очистка, окос мостовых сооружений, работа на деформационных швах, окос водопропусных труб;

На участке 470+000-475+000 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, будет проходить окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.