 
АвтоМир

Псковским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге

0

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из ФКУ «Упрдор Северо-Запад», Псковского регионального отделения «Всероссийское общество автомобилистов», 28-й Военной автомобильной инспекции при поддержке Общественного совета при УМВД России по Псковской области провели мероприятия в образовательных учреждениях нашей области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полиции.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

«Такие встречи уже стали традиционными и полюбились детям», - отметили в УМВД.

На интерактивных площадках ребята познакомились со служебным автомобилем инспекторов ДПС и работой специальной техники Военной автомобильной инспекции, узнали из первых уст о правилах безопасного поведения на дороге.

Кроме того, школьники смогли попробовать себя в роли водителей самокатов: на мобильной площадке автогородка они учились правильно объезжать препятствия и безопасно ориентироваться в дорожной обстановке.

В завершение встречи ребятам пожелали успехов в учебе и вручили полезные подарки — световозвращающие брелоки.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026