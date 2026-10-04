Псковским школьникам напомнили о правилах безопасного поведения на дороге

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с коллегами из ФКУ «Упрдор Северо-Запад», Псковского регионального отделения «Всероссийское общество автомобилистов», 28-й Военной автомобильной инспекции при поддержке Общественного совета при УМВД России по Псковской области провели мероприятия в образовательных учреждениях нашей области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полиции.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

«Такие встречи уже стали традиционными и полюбились детям», - отметили в УМВД.

На интерактивных площадках ребята познакомились со служебным автомобилем инспекторов ДПС и работой специальной техники Военной автомобильной инспекции, узнали из первых уст о правилах безопасного поведения на дороге.

Кроме того, школьники смогли попробовать себя в роли водителей самокатов: на мобильной площадке автогородка они учились правильно объезжать препятствия и безопасно ориентироваться в дорожной обстановке.

В завершение встречи ребятам пожелали успехов в учебе и вручили полезные подарки — световозвращающие брелоки.