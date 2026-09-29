Два мотоциклиста пострадали в двух происшествиях на дорогах Пскова за один вечер. ФОТО

Два мотоциклиста пострадали в двух происшествиях на дорогах Пскова за понедельник, 28 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, оба ДТП произошли вечером.

Первое случилось на дамбе в 18.36. На улице Юбилейной у дома №3 по улице Великорецкая мужчина 1992 года рождения за рулем автомашины «Шевроле Нива» на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом «Мотолэнд» под управлением мужчины 1996 года рождения, который двигался по главной дороге.

Пострадали двое: мотоциклист и пассажирка мотоцикла, девушка 1998 года рождения. Не госпитализированы.

В 19.38 на улице Чудской у дома №10 по улице Ижорского батальона водитель мотоцикла «Хонда», мужчина 1993 года рождения, не справился с управлением. Совершил наезд на бордюрный камень, после чего упал. Доставлен в больницу, откуда после отпущен.