Aurus открыл предзаказы на обновленную модель автомобиля Senat

Aurus открыл предварительные заказы на обновленный Aurus Senat, говорится в сообщении компании. Стоимость автомобиля начинается от 48,5 миллионов рублей.

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

«Сегодня (16 октября - ред.) мы открываем предварительные заказы на обновленный Aurus Senat», — сказал коммерческий директор Aurus Артем Юсупов, слова которого приводятся в сообщении.

Флагманский седан бренда прошел комплексную модернизацию: изменения коснулись как интерьера, так и экстерьера модели.

В обновленном Aurus Senat полностью изменилась передняя и задняя оптика, обновлена решетка радиатора, расширена цветовая палитра, а также обновились дизайны колесных дисков.

По материалам Aurus, гибридная установка на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил работает в паре с электродвигателем 62 лошадиных сил и с отечественной 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 километров в час, а разгон до 100 километров в час занимает шесть секунд, пишет ТАСС.