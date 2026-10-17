Aurus открыл предзаказы на обновленную модель автомобиля Senat

Aurus открыл предварительные заказы на обновленный Aurus Senat, говорится в сообщении компании. Стоимость автомобиля начинается от 48,5 миллионов рублей.
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Флагманский седан бренда прошел комплексную модернизацию: изменения коснулись как интерьера, так и экстерьера модели.
В обновленном Aurus Senat полностью изменилась передняя и задняя оптика, обновлена решетка радиатора, расширена цветовая палитра, а также обновились дизайны колесных дисков.
По материалам Aurus, гибридная установка на базе бензинового двигателя V8 объемом 4,4 литра и мощностью 598 лошадиных сил работает в паре с электродвигателем 62 лошадиных сил и с отечественной 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 километров в час, а разгон до 100 километров в час занимает шесть секунд, пишет ТАСС.