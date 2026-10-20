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Власти намерены создать единую базу данных о наличии топлива на АЗС

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Власти намерены законодательно обязать АЗС и других участников отрасли предоставлять данные о наличии и продаже топлива. Минэнерго разрабатывает такую систему оцифровки данных, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов в рамках Российской энергетической недели.

Изображение сгенерировано нейросетью

Сейчас ведомство получает сведения об отгрузках и продажах на АЗС и нефтебазах вручную. В Минэнерго обсуждают возможность автоматизировать сбор информации на базе Центрального диспетчерского управления ТЭК, подведомственного министерству.

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, сегодня уже все члены союза передают информацию о наличии топлива в добровольном порядке по специальным соглашениям с региональными властями. Эти договоренности предусматривают приоритетное обеспечение топливом АЗС, которые предоставляют данные. Однако из-за дефицита бензина это условие не выполняется, отметил он.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает инициативу Минэнерго по созданию цифровой базы данных о наличии топлива на АЗС необходимой. Сейчас информация может поступать с задержкой, из-за чего регуляторы и правительство рискуют принимать решения на основе неполных или устаревших сведений.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, цифровая база будет полезна и после окончания топливного кризиса. В стабильных условиях она позволит отслеживать топливные балансы, выявлять локальные перебои и планировать поставки в удаленные регионы и на стратегические объекты.

Создание автоматической системы отслеживания топлива не займет много времени, считает Игорь Юшков. По его словам, инициатива поможет как правительству, так и региональным властям принимать оперативные решения и не создаст серьезных трудностей для большинства компаний, которые и сейчас передают такую информацию, пишут «Известия».

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