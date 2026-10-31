ООО «Спецтехсервис» установит новые светофоры в Пскове

ООО «Спецтехсервис» выполнит работу по устройству новых светофоров в Пскове. 27 октября по результатам конкурсной процедуры с организацией заключен муниципальный контракт стоимостью 4 млн 087 тыс. 885,11 рублей на выполнение работ по устройству и техническому перевооружению светофорных объектов в Пскове, согласно информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Иллюстрация: нейросети

Всего было подано три заявки с предложениями 4 млн 087 тыс. 885,11 рублей, 4 млн 121 тыс. 950,82 рублей, 6 млн 813 тыс. 141,90 рублей.

В списке работ устройство новых светофоров по адресам:

Леона Поземского, 9 (новый пешеходный переход);

Ижорского батальона, 13;

На Леона Поземского у скейт-парка и мясокомбината;

Также подрядчик должен установить светофоры Т7 (моргающий оранжевый сигнал) на двух пешеходных переходах: на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов и на улице Яна Фабрициуса, 4.

Работы по обустройству подходов к новому пешеходному переходу у дома №9 по Поземского вошли в отдельный контракт по ремонту тротуаров.

Среди прошлых выполненных работ ООО «Спецтехсервис»: