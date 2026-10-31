ООО «Спецтехсервис» установит новые светофоры в Пскове

ООО «Спецтехсервис» выполнит работу по устройству новых светофоров в Пскове. 27 октября по результатам конкурсной процедуры с организацией заключен муниципальный контракт стоимостью 4 млн 087 тыс. 885,11 рублей на выполнение работ по устройству и техническому перевооружению светофорных объектов в Пскове, согласно информации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Иллюстрация: нейросети
Всего было подано три заявки с предложениями 4 млн 087 тыс. 885,11 рублей, 4 млн 121 тыс. 950,82 рублей, 6 млн 813 тыс. 141,90 рублей.
В списке работ устройство новых светофоров по адресам:
- Леона Поземского, 9 (новый пешеходный переход);
- Ижорского батальона, 13;
- На Леона Поземского у скейт-парка и мясокомбината;
Также подрядчик должен установить светофоры Т7 (моргающий оранжевый сигнал) на двух пешеходных переходах: на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов и на улице Яна Фабрициуса, 4.
Работы по обустройству подходов к новому пешеходному переходу у дома №9 по Поземского вошли в отдельный контракт по ремонту тротуаров.
Среди прошлых выполненных работ ООО «Спецтехсервис»:
- устройство нового светофора на улице Декабриста Пущина (участок дороги между улицами Вокзальной и Инженерной), 2026 год;
- установка недостающих павильонов на автобусных остановках, 2024 год;
- монтаж светофоров: у здания Главпочтамта на улице Советской, 9, на пересечении Октябрьского проспекта и Иркутского переулка, на улице Коммунальной, 32, на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской, 2021 год.