«Установка оптом». К новому году в Пскове появятся еще четыре светофора

К концу года в Пскове появятся четыре новых светофора. Все на Запсковье. Причём три из них – на улице Леона Поземского. По одному контракт заключен весной, находится в стадии исполнения. По ещё трём администрация города 8 октября разместила закупку на устройство и техническое перевооружение светофорных объектов. Начальная цена - 6 млн 813 тыс. 141,90 рублей, приём заявок закончился 16 октября, срок выполнения работ – 25 декабря 2026 г.

Псков, участок улицы Поземского, у дома 9. Фото: Панорамы Яндекс карт

Кричать «караул, куда столько светофоров?» слишком поздно. Если кого и винить, то водителей. Заявленная цель закупки - обеспечение безопасности участников дорожного движения и локализации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Все адреса установки светофоров хорошо знакомы по череде дорожно-транспортных происшествий последних лет.

Начнём с самого любопытного. Первым в техническом задании указан адрес устройства светофора на Леона Поземского, у дома 9. Это съезд с кругового перекрестка Поземского – Труда – Волкова в сторону улицы Набат. Сейчас перехода в этом месте нет, хотя он давно напрашивается.

До 2020-21 годов существовал пешеходный переход через улицу Поземского у перекрестка с Олега Кошевого. В проекте реконструкции, подготовленном известной организацией «СДМ проект» «зебры» не оказалось, к неудовольствию местных жителей и пользователей автобусной остановки. А во время дорожных работ как раз у дома 9 был оборудован временный пешеходный переход.

С предложениями о восстановлении перехода на комиссиях по безопасности дорожного движения неоднократно выступал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Примерно как древнеримский оратор Марк Порций Катон Старший, который в каждом выступлении требовал «Карфаген должен быть разрушен», Григорий Иванович едва ли не в каждый спич вставлял предложение вернуть жителям возможность перейти дорогу в привычном месте.

Решение откладывалось из-за незавершенности туристического объекта «Квартал Мейера». Стройка закончена, теперь ничто не мешает. В техническом задании в списке работ значится также устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа «Брусчатка»: рядовым или паркетным мощением.

Фото с места наезда на пешехода на улице Ижорского батальона в августе 2025 г.

Второй светофор установят на улице Ижорского батальона у дома №13. Тоже жутковатое место. Например, 17 августа 2025 г водитель «Волги» сбил девушку.

Там же наехали на женщину в марте 2025-го. В «анамнезе» - наезды на детей и обращения встревоженных местных мамочек к властям.

По первым двум адресам установки в списке работ значится установка вызывного устройства ТВП-1. Зеленый сигнал светофора для пешеходов будет включаться нажатием кнопки.

Псков, участок улицы Поземского, у дома 92. Фото: Панорамы Яндекс карт

Третье место - на улице Леона Поземского у скейт-парка - формально относится к ремонту дороги. Изменение схемы движения предполагает, что все переходы будут регулируемыми. На Шоссейной новые стойки давно установлены. Заменены светофоры на перекрёстке с Алмазной. Осталось одно небезопасное место, оно и вошло в контракт. На самом деле это «старый знакомец» – опасный переход у мясокомбината, неоднократно появлявшийся в сводках происшествий.

В задание для подрядчика включили установку светофоров Т7 (моргающий оранжевый сигнал) на перекрестке Металлистов - Октябрьский проспект и на улице Яна Фабрициуса, 4. Это две локации из списка небезопасных.



Переход через Фабрициуса возле ГКЦ давно дает повод псковским убитодорожникам Николаю Мелькову и Максиму Пушкину задаваться вопросом, как проект реконструкции прошёл госэкспертизу без установки светофора на четырехполосной дороге. 14 октября здесь водитель «Форда» сбил пешехода. А 7 сентября произошел наезд на ребенка-самокатчика. Происшествие не оформляли, так как никто не пострадал и стороны «разошлись миром». Образно говоря, пока только выдана желтая предупреждающая карточка в виде «моргалки». Если наезды продолжатся, дойдет и до красной - светофора с кнопкой.

Четвертый переход, о котором мы сказали вначале, должен появиться на перекрестке улицы Леона Поземского и Ваулиногорского шоссе до 21 декабря 2026 г. Он потребовался в связи с настоятельными предложениями (отказаться было нельзя, как бы в автобусном парке не сопротивлялись) изменить схему выезда маршрутных автобусов с территории «Псковпассажиравтотранса». На Поземского-то теперь везде двойная сплошная. А значит и автобусам надо выдвигаться на маршрут с поворотом направо. А светофор будет оборудован дополнительной секцией для поворота налево, чтобы десятки автобусов безопасно разворачивались.

По последней информации, нововведение повлечёт изменение схемы движения по полосам на Поземского в сторону Гдовки. Левая будет предназначена для разворота и поворота налево, из правой можно будет двигаться прямо на Гдов и направо на Ваулино. Сейчас прямо едут из левой, потому что правая утыкается в газон. При условии, что у вас не «БМВ» и вы не имеете дурной привычки с разгону вклиниваться между машинами в соседнюю полосу.

Контракт на установку этого светофора заключен еще в апреле с индивидуальным предпринимателем из Ростовской области – так сложились результаты торгов. Честно говоря, подозреваю какой-то подвох с этой историей. До Зернограда неблизко. Поступившие ценовые предложения субподряда, по неофициальной информации, совсем не заинтересовали псковских светофорщиков. Тем не менее, ИП из Зернограда в Пскове была и провела некие подготовительные работы. Но построить светофор еще полдела, гораздо сложнее обстоит дело с подключением к сетям. Успеют ли сдать работы в срок, скоро узнаем.

Практика оптовой установки светофоров в Пскове встречается нечасто. Предыдущий случай был в 2021 году, когда одним махом обустроили четыре места:

Советская, 9 (Октябрьская площадь, главпочтамт);

Октябрьский проспект - Иркутский переулок;

Коммунальная, 32;

Рижский проспект - улица Печорская.

Весьма обширный список светофорных объектов в Пскове включал 99 единиц еще в декабре 2025 года, на момент торгов на обслуживание. Число было актуально до сдачи новых: Маргелова – Шестака и площадь Декабриста Пущина. К концу 2026-го ожидается увеличение «поголовья» до 105 или 106 единиц, смотря как считать будущий добавочный пешеходный светофор на перекрестке Поземского и Алмазной (см. схему в прошлой публикации) – единым комплексом или отдельно. Или 107, еще Ленинградское шоссе у агроколледжа в процессе строительства. Впереди еще сдача нового жилого комплекса на Крестовском шоссе с организацией перекрестка. Кроме того, принято положительное решение по установке пешеходного светофора на примыкании Инженерной к круговому перекрестку с улицей Труда, у дома 79-б. А с учетом ездовых манер дорогих псковских водителей нас явно ждут новые рекорды по количеству светофоров.

Денис Бахтин