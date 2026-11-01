По итогам рейда в Псковской области составили акты на арест имущества общей суммой более 3,5 млн рублей

В преддверии профессионального праздника судебные приставы усилили работу по выявлению транспортных средств, принадлежащих должникам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, сотрудники составили 11 актов описи и ареста имущества на общую сумму 3,674 миллиона рублей.
Фотографии: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области
В ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками Госавтоинспекции сотрудники органов принудительного исполнения проверяли автомобили, владельцы которых имеют непогашенные задолженности. В поле зрения приставов попали — долги по кредитам, налогам, административным штрафам и другим обязательствам.
По итогам рейдового мероприятия проверено более трех тысяч транспортных средств: было составлено 11 актов описи и ареста имущества на общую сумму 3,674 миллиона рублей.
Один из самых показательных случаев произошел с жителем Дедовичского района. Понимая, что автомобиль может быть арестован в счет погашения задолженности, мужчина принял решение оплатить долг на месте. Он полностью погасил задолженность в размере 185 тысяч рублей, а также исполнительский сбор — 23 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма платежа составила 208 тысяч рублей, что позволило избежать ареста автомобиля.
Также в ведомстве отметили, что своевременная оплата задолженности позволяет избежать дополнительных ограничений и принудительных мер. Проверить наличие исполнительных производств и узнать о долгах можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.