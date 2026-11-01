По итогам рейда в Псковской области составили акты на арест имущества общей суммой более 3,5 млн рублей

В преддверии профессионального праздника судебные приставы усилили работу по выявлению транспортных средств, принадлежащих должникам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, сотрудники составили 11 актов описи и ареста имущества на общую сумму 3,674 миллиона рублей.

Фотографии: пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

В ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками Госавтоинспекции сотрудники органов принудительного исполнения проверяли автомобили, владельцы которых имеют непогашенные задолженности. В поле зрения приставов попали — долги по кредитам, налогам, административным штрафам и другим обязательствам.

По итогам рейдового мероприятия проверено более трех тысяч транспортных средств: было составлено 11 актов описи и ареста имущества на общую сумму 3,674 миллиона рублей.

Один из самых показательных случаев произошел с жителем Дедовичского района. Понимая, что автомобиль может быть арестован в счет погашения задолженности, мужчина принял решение оплатить долг на месте. Он полностью погасил задолженность в размере 185 тысяч рублей, а также исполнительский сбор — 23 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма платежа составила 208 тысяч рублей, что позволило избежать ареста автомобиля.

«Обнаруженный автомобиль может стать объектом ареста, если для этого имеются предусмотренные законом основания. Арест ограничивает распоряжение имуществом, а в установленных случаях и возможность им пользоваться. Если должник не погасит задолженность, арестованный автомобиль может быть передан на реализацию в установленном законом порядке. Вырученные средства направят на исполнение требований взыскателя.», — добавили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что своевременная оплата задолженности позволяет избежать дополнительных ограничений и принудительных мер. Проверить наличие исполнительных производств и узнать о долгах можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России.