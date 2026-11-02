В Опочецком округе студент угнал автомобиль, съехал в кювет и остался без бензина

Обычная поездка на автомобиле может закончиться уголовным делом, если машина чужая, а разрешения владельца нет. В Опочецком муниципальном округе полицейские задержали 18-летнего студента колледжа, подозреваемого в угоне «Лады Ларгус». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, автомобиль угнали ночью 1 ноября от дома в деревне Макушино. Владелец обратился за помощью к правоохранителям. Вскоре машину нашли на территории округа с техническими повреждениями.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 18-летний первокурсник одного из колледжей. Молодой человек признался в содеянном. По версии следствия, студент решил прокатиться на чужой машине, но не справился с управлением и съехал в кювет. Ему удалось выбраться и продолжить поездку. Однако вскоре в автомобиле закончился бензин, и молодой человек бросил его.

В отношении студента возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ - угон автомобиля без цели хищения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.